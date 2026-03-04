Santander decreta dos días de luto oficial por El Bocal

LEER MÁS Cinco jóvenes fallecen tras colapsar una pasarela de El Bocal en Santander

El Ayuntamiento de Santander decretará dos días de luto oficial por el trágico accidente ocurrido en la tarde del martes en la zona del Bocal, donde cinco personas han fallecido, una permanece desaparecida y otra ha sido rescatada con vida.

Tras las consultas realizadas hoy con los portavoces de todos los grupos municipales, mañana, a primera hora, la alcaldesa, Gema Igual, firmará el decreto que declara el luto.

Las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta desde mañana miércoles, 4 de marzo, en señal de duelo y respeto por las víctimas.

Asimismo, quedan suspendidos todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto.

La alcaldesa, Gema Igual, ha expresado su profundo dolor y el de toda la ciudad por “una gran desgracia, un accidente dramático” y ha trasladado, en nombre de la Corporación municipal y de los santanderinos, sus más sentidas condolencias y todo su apoyo a las familias y allegados de las víctimas.

La regidora ha reiterado su agradecimiento a todas las personas que participan en el operativo de rescate, al que se han sumado los Bomberos municipales y la Policía Local, y ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene activados los recursos municipales necesarios en el centro cultural Fernando Ateca, habilitado para como punto de información y atención.