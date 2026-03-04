Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida tras el colapso de la pasarela de El Bocal en Santander

LEER MÁS Cinco jóvenes fallecen tras colapsar una pasarela de El Bocal en Santander

El dispositivo desplegado tras colapsar ayer por la tarde la pasarela de la playa El Bocal, en Santander, que ha causado la muerte de al menos cinco personas, y que se ha mantenido hasta la medianoche, aunque agentes de la Policía Local han permanecido en el lugar toda la noche, se ha retomado a las 8.00 horas de este miércoles.

El dispositivo está coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Santander y en estos momentos participan medios marítimos (Salvamar Deneb y buque SAR Gavia) y aéreos (el helicóptero Helimer 206). Además de la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil y DR SOS Cantabria.

Asimismo, desde Salvamento Marítimo se ha avisado a los pesqueros que salen a faenar por la zona que extremen vigilancia e informen de cualquier avistamiento.

Superviviente, "estable dentro de la gravedad"

La por ahora única superviviente de la tragedia permanece ingresada en la UCI de Valdecilla, donde se encuentra "estable dentro de la gravedad", tras el traumatismo "de alta energía" que sufrió al caer a los acantilados que hay bajo la pasarela que colapsó.

El pronóstico de esta paciente es reservado y estará condicionado por su evolución en los próximos días, han informado fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, que han precisado que está en la UCI para vigilancia de su estado y por el tratamiento que precisa.

Minuto de silencio y dos días de luto

El Consistorio de Santander ha convocado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ocurrido en la zona del Bocal, que se ha cobrado cinco víctimas mortales hasta el momento, aunque continúa la búsqueda de una sexta persona desparecida, que se llevará a cabo a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El acto se enmarca en las dos jornadas de luto decretadas por el Ayuntamiento en señal de duelo por la tragedia que ha costado la vida a estos cinco estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, ubicado en esta localidad cántabra del municipio de Medio Cudeyo.