Santander se prepara para acoger este domingo la carrera solidaria ‘Ponle freno’

Santander se prepara ya para acoger este domingo 27 la carrera solidaria ‘Ponle freno 2026’, una cita por la seguridad vial cuya recaudación se destinará a ayudar las víctimas de accidentes de tráfico.

La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido a la presentación de la iniciativa impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación Axa, que en el caso de Santander cubrirá un trazado de cinco kilómetros entre la Playa de los Peligros y el centro urbano al que se dará dos vueltas.

El acto ha contado con la asistencia de Iñaki Lerga, director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA; Tomás Gómez, de Fundación AXA; Rodolfo Castillo, delegado de AESLEME Cantabria; y Martín Fiz, campeón del mundo de maratón.

“Es un honor formar parte del circuito de ciudades Ponle Freno. Estamos aquí por una causa mayor y estoy segura de que los santanderinos van a responder masivamente a esta convocatoria solidaria”, ha destacado Igual.

La alcaldesa ha explicado que la recaudación solidaria se consigue gracias a las inscripciones de las carreras y se destina, de manera íntegra, a proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Por ello, ha animado a los ciudadanos a participar al precio de 10 euros y que será gratuita para los más pequeños.

Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.carrerasponlefreno.com o presencialmente en el centro comercial Peñacastillo, El plazo de inscripción finaliza un día antes, el sábado 26 a las 14.00 horas o a fin de dorsales.

“Santander tiene en el deporte uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y como administración tenemos el deber y la responsabilidad de visibilizar a las víctimas de accidentes y recalcar la importancia del cumplimiento de la normativa de tráfico para evitar siniestros al volante”, ha destacado.

Adhesión manifiesto

En este contexto, el acto también ha servido para que Santander se adhiera al Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030 que la propia alcaldesa ha firmado y que establece un objetivo tan ambicioso como necesario: trabajar para reducir a la mitad, respecto a las cifras de 2019, el número de peatones fallecidos o heridos de gravedad en 2030.

Así, el manifiesto recuerda que cada año se producen en las localidades españolas más de 12.000 atropellos, con más de 200 fallecidos y más de 1.500 heridos graves. “No podemos acostumbrarnos a esos números ni contemplarlos como una consecuencia inevitable de la movilidad. Cada accidente que podemos evitar justifica todo el esfuerzo que seamos capaces de realizar”, ha remarcado.

Por ello, ha trasladado que Santander asume ese compromiso porque comparte plenamente la idea de una ciudad concebida a escala de las personas.

“En esta carrera todos podemos cruzar la meta, pero el verdadero triunfo será conseguir que cada vez sean menos las familias que tengan que sufrir las consecuencias de un accidente de tráfico. Cada paso que demos para evitarlo merece la pena. Y el domingo tenemos una magnífica oportunidad para dar miles de pasos juntos”, ha remarcado.

Cortes de Tráfico

El Ayuntamiento de Santander informa de que entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre se producirán diversas afecciones al tráfico con motivo de la celebración de varios eventos en la ciudad, que obligarán a establecer cortes temporales.

El domingo 27 se producirán nuevas afecciones con motivo de la carrera ‘Ponle Freno’. Así, desde las 07.00 horas comenzarán las primeras restricciones y, durante el desarrollo de la prueba, se verán afectadas vías del centro y del frente marítimo como Calvo Sotelo, Paseo Pereda, Puertochico, Castelar, Gamazo y Severiano Ballesteros, además de calles de acceso a este recorrido. El grueso de estos cortes está previsto entre las 09.45 y las 11.30 horas.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de vecinos y conductores ante unas restricciones que tendrán carácter temporal y se levantarán progresivamente conforme finalicen las distintas actividades previstas.