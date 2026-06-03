un tren especial la tarde-noche del 13 de junio

Renfe refuerza con más de 1.800 plazas el servicio de Cercanías para las Fiestas de San Antonio en Renedo

Renfe habilitará un tren especial la tarde-noche del 13 de junio y otros dos la madrugada del domingo 14 de junio

Alicia Real

Santander |

Tren en una estación de Cantabria
Tren en una estación de Cantabria | Europa Press

Con motivo de la celebración de las fiestas de San Antonio en Renedo, y a petición del Ayuntamiento de Piélagos, Renfe reforzará su servicio de Cercanías de la línea C1 con la puesta en marcha de trenes especiales para facilitar los desplazamientos durante la jornada festiva.

En concreto, el sábado 13 de junio se habilitará un tren especial en horario de tarde-noche con salida desde Santander y destino Renedo, para facilitar la asistencia a los actos programados.

Asimismo, durante la madrugada del domingo 14 de junio, Renfe pondrá en circulación dos trenes especiales adicionales: uno con origen en Renedo y destino Los Corrales de Buelna, y otro con origen en Renedo y destino Santander, con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes.

Por otra parte, durante el resto de la jornada, el servicio habitual de Cercanías constituye una alternativa cómoda y eficaz para acceder a Renedo, especialmente en un contexto de elevada afluencia y posibles dificultades de tráfico y estacionamiento propias de estas celebraciones.

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