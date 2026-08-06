Cantabria sortea 130 plazas para observar en barco el eclipse del 12 de agosto

El Gobierno de Cantabria sorteará un total de 130 plazas para disfrutar desde el mar del eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que podrá observarse desde nuestra comunidad.

La iniciativa forma parte de una actividad de divulgación científica impulsada por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con la Universidad de Cantabria, el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), y la asociación Big Van Ciencia, con el objetivo de acercar este fenómeno a la ciudadanía desde un enclave privilegiado como es la costa cántabra.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud desde las 9:00 horas de mañana jueves, 6 de agosto, hasta las 9:00 horas del viernes 7 de agosto, mediante el formulario que se habilitará en la página web de Turismo de Cantabria.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se realizará un sorteo entre todas las solicitudes admitidas para adjudicar las 130 plazas disponibles. La asignación se efectuará mediante 65 invitaciones dobles, ya que cada solicitante podrá asistir acompañado por una persona. Asimismo, se sortearán 10 invitaciones dobles adicionales para configurar una lista de reserva de 20 plazas que permitirá cubrir posibles renuncias.

Requisitos y comunicación

La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años con residencia legal en Cantabria. Solo se admitirá una solicitud por participante y cada formulario deberá estar asociado a una única dirección de correo electrónico.

Los participantes seleccionados recibirán una comunicación por correo electrónico con todos los detalles sobre el lugar y la hora de embarque. En caso de que alguna de las personas agraciadas renuncie a su plaza o no confirme su asistencia en las siguientes 24 horas, esta se ofrecerá a los participantes incluidos en la lista de reserva.

El eclipse total de Sol del 12 de agosto será el primero visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Durante el atardecer, la franja de totalidad atravesará Cantabria de oeste a este, convirtiendo a la comunidad en uno de los lugares privilegiados para contemplar este fenómeno astronómico. Desde el mar, los participantes podrán disfrutar de una observación excepcional de este acontecimiento científico y natural.

El formulario de inscripción se habilitará en la página web: https://turismodecantabria.com/eclipse-total-de-sol-del-dia-12-de-agosto-de-2026