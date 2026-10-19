Prisión provisional para el detenido por el homicidio de los dos jóvenes hermanastros en Mataporquera

La juez en funciones de guardia en el Tribunal de Instancia de Reinosa ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de dos hermanastros en Mataporquera el pasado viernes.

La medida se ha acordado en el marco de unas diligencias judiciales incoadas por dos presuntos delitos de homicidio, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La decisión ha sido adoptada esta mañana tras ser puesto a disposición judicial, en una vista en la que el investigado no ha querido declarar.

La doble agresión ocurrió sobre las 4.30 horas del viernes, cuando la Guardia Civil fue alertada de una pelea en esa vía, y el presunto autor fue localizado y detenido en su domicilio a las 8.30 horas de ese mismo día.

Al llegar al lugar de la agresión, los agentes se encontraron a dos hombres heridos por arma blanca, uno en la calle, que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios y que posteriormente fue trasladado al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. El otro estaba en la entrada de su domicilio, donde también murió.

Los efectivos encontraron allí un arma blanca con restos de sangre que fue intervenida para su análisis, para determinar si fue la utilizada en el ataque. También averiguaron la identidad del presunto autor e iniciaron la búsqueda.

El sospechoso, sin parentesco con las víctimas, cuenta con numerosos antecedentes.