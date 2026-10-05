LEER MÁS Un acertante en Cabezón de la Sal gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este viernes

El Euromillones deja casi 29 millones de euros en Cabezón de la Sal. De nuevo el bar Gades, cuyo dueño es Jorge González, vuelve a repartir suerte con este sorteo en apenas unas semanas.

González ha repartido el segundo premio más alto de la historia de la lotería en Cantabria.

"Mucha ilusión"

Un premio que dan "con mucha ilusión". Preguntado por si saben ya quién es el agraciado, González mantiene que "no saben a quién le ha tocado, aunque es lo que le pregunta mucha gente" en las últimas horas. Aunque reconoce que "salvo que la persona afortunada lo quiera decir, es imposible saberlo".

Nueva jornada de júbilo para el dueño de un bar que hace unas semanas, "no hacía mucho", un acertante en Cabezón de la Sal ganaba un millón de euros con un boleto sellado en el bar Gades.

28,8 millones de euros

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 3 de octubre, ha dejado un premio de 28,8 millones de euros en Cabezón de la Sal (Cantabria), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo del viernes ha estado formada por los números 8, 35, 7, 10 y 22. Las estrellas son 10 y 2. La recaudación ha ascendido a 47.486.533,60 euros.