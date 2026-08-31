Un acertante en Cabezón de la Sal gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este viernes

El premio del millón de euros del sorteo de Euromillones de este viernes de Loterías y Apuestas del Estado ha caído en Cabezón de la Sal.

El boleto acertante se ha sellado en el despacho receptor número 69.930, ubicado en la calle El Sol, 11, según informa Loterías y Apuestas del Estado. Su código ganador ha sido FQF17244.

El premio de este sorteo adicional al Euromillones que se celebra únicamente en España ha tocado varias veces en Cantabria, como el pasado mes de julio en Torrelavega, o en Santander y Castro Urdiales en 2021.

Sin embargo, el año que más veces ha agraciado a algún vecino cántabro ha sido en 2024, cuando dejó el millón nuevamente en estos dos municipios y en Los Corrales de Buelna.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este viernes ha estado formada por los números 45, 42, 7, 14 y 28. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 50.353.380 euros.

En el sorteo de Euromillones no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Medina de Rioseco (Valladolid), situada en calle Empedrada, 2 y en la número 2 de Lalín (Pontevedra), en la Plaza de la Marina, 6. Además, hay tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 78 millones de euros.