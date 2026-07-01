Las obras en Pombo se pueden alargar hasta la próxima primavera

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido con los residentes del aparcamiento de Pombo para presentarles los trabajos realizados de cara a conocer el estado de la infraestructura y dar a conocer las actuaciones previstas para acometer la solución definitiva, así como las alternativas que el Ayuntamiento mantiene para apoyar a los afectados durante todo el proceso. En el encuentro han participado también el concejal de Fomento, Agustín Navarro, y responsables de la empresa concesionaria Empark.

Igual ha explicado que ya existen propuestas de actuación para cada una de estas patologías, si bien es necesario completar los estudios y concretar el alcance definitivo de las obras en un proyecto que prevé estar concluido para principios de agosto.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento ha desarrollado numerosos trabajos de inspección y análisis de la estructura. Hasta el momento se han escaneado mediante técnicas no destructivas un total de 129 nervios del forjado superior y se ha comprobado el estado de la losa inferior, de un metro de espesor, donde se han detectado patologías localizadas compatibles con pequeñas entradas de agua en la zona central de algunos pilares.

Igualmente, se han encargado tres sondeos con piezómetros para comprobar el nivel del agua existente en el entorno de las pantallas perimetrales. Estos trabajos se desarrollarán esta semana y se suman a las catas ya ejecutadas para verificar tanto el espesor real de la losa como la disposición de sus armaduras.

Como ha avanzado la alcaldesa, se valoran distintos escenarios de intervención para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura, que van desde la reparación integral de la losa de cubierta hasta actuaciones más amplias que podrían incluir también el refuerzo del forjado intermedio y de la losa de cimentación mediante anclajes, si así lo confirman los resultados de las últimas comprobaciones.

Las primeras estimaciones apuntan a que la actuación podría prolongarse hasta la próxima primavera en el escenario más favorable. En el caso de que finalmente sea necesario intervenir también sobre la losa de cimentación y una parte importante del forjado intermedio, la ejecución de las obras podría extenderse durante aproximadamente un año y medio.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantendrá hasta final de año las soluciones provisionales puestas en marcha para facilitar alternativas de estacionamiento a los afectados, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santander, el Gobierno de Cantabria y Empark, así como para favorecer sus desplazamientos por la ciudad.

Además, la alcaldesa ha anunciado una nueva alternativa para aquellos residentes que no deseen mantener su plaza durante este periodo, consistente en el rescate de la concesión por parte del Ayuntamiento.

Igual ha insistido en que todas las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento han respondido exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad y ha asegurado que el Consistorio continuará informando puntualmente de cada avance que se produzca.

La regidora ha recordado las actuaciones que el Ayuntamiento ha venido desarrollando desde que se detectaron las primeras patologías.

Tras localizarse unas fisuras en una zona concreta de la cubierta superior del aparcamiento, en febrero de 2026 se realizó un primer análisis técnico que confirmó daños localizados en el módulo central del forjado de cubierta. El estudio detectó fisuras asociadas a varios pilares, mientras que el resto del forjado no presentaba daños de carácter estructural.

Ante esta situación, los servicios técnicos municipales ordenaron el apuntalamiento preventivo del forjado, tanto en la planta superior como en la inferior, para garantizar la seguridad y permitir posteriormente su reparación.

Las obras de reparación del forjado superior comenzaron en mayo y finalizaron durante la semana del 8 de junio.

Durante la ejecución de estos trabajos se comprobó que los nervios reparados presentaban un déficit de armadura de cortante respecto al previsto en el proyecto original, circunstancia que justificaba la aparición de las patologías detectadas.

Posteriormente, a mediados de mayo, aparecieron daños similares en otros cuatro nervios situados en una zona distinta del aparcamiento. Ante esta nueva situación y siguiendo el criterio de máxima prudencia, el Ayuntamiento acordó el cierre preventivo de la instalación, la reparación de los nuevos elementos afectados y la ampliación de los estudios técnicos al conjunto de la estructura, incluyendo el análisis del recinto de pantallas, la losa de cimentación, los pilares, los forjados, el sistema de drenaje y bombeo y los rellenos existentes sobre la losa de cubierta.

“Desde entonces, el Ayuntamiento ha venido desarrollando todos los trabajos necesarios para disponer de un diagnóstico que permita definir y ejecutar una solución definitiva con todas las garantías técnicas y de seguridad”, ha insistido la alcaldesa.

Por último, ha anunciado que se instalará un nuevo vallado perimetral para impedir el acceso a la plaza, que permanece cerrada y acotada, y ha apelado a la responsabilidad ciudadana para respetar las medidas de protección.