La Comisión 8 de Marzo en Cantabria ha reclamado, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un Gobierno que no dé un paso atrás en los derechos de las mujeres; y ha animado a secundar la manifestación de este 25N en Santander para exigir más igualdad y derechos frente a la violencia machista y el negacionismo.

La movilización, ha organizado la comisión junto al Colectivo Feminista Percumozas, partirá a las 19.00 horas del Paseo Pereda --a la altura del número 35, en Puertochico-- y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento.

Bajo el lema 'Frente a las violencias machistas y el negacionismo, más igualdad y más derechos', el movimiento feminista ha llamado a movilizarse para exigir un Gobierno comprometido con la igualdad, el fortalecimiento de las políticas de protección y la defensa de los derechos conquistados.

Y es que, en lo que vamos de año, han sido asesinadas 46 mujeres (en todo 2025 hubo 48 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas), dos de ellas en Cantabria.

Autobuses desde Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses con el objetivo de facilitar la asistencia a la manifestación convocada en Santander a las 19.00 horas.

Los autobuses saldrán a las 18.15 horas desde Espacio Mujeres Torrelavega, situado en la Avenida de la Constitución, 14, en El Zapatón. El regreso se realizará una vez finalizada la manifestación.

Las plazas son limitadas y es obligatorio realizar una reserva previa. Las personas interesadas pueden obtener información y reservar su plaza a través de Espacio Mujeres Torrelavega, en el teléfono 942 803 208, el correo electrónico igualdad@aytotorrelavega.es o el perfil @espaciomujerestorrelavega.