El túnel de la S-10 en Maliaño se cortará al tráfico esta noche para realizar un simulacro de accidente con incendio

El Ministerio de Transportes y Mvilidad Sostenible va a realizar esta noche un simulacro de actuación y coordinación para casos de accidente con incendio en el túnel de Maliaño de la carretera S-10, en Cantabria.

Para llevarlo a cabo, durante la noche de hoy jueves 6 al viernes 7 de noviembre, entre las 23:30 y las 4:30 horas, se producirá el cierre del túnel en ambos sentidos, extendiéndose la afectación al tráfico entre los km 3,075 y 5,210 de la S-10. Durante este periodo, se reducirá a uno el número de carriles por sentido de circulación hasta el enlace de Maliaño/Muriedas por el que se desviará el tráfico a las calzadas laterales a la S-10.

Para facilitar la circulación, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por la S-10 a través del enlace de la salida 4 Maliaño/Muriedas en el km 3,844 (sentido Bilbao) y el km 4,340 (sentido Santander).

Características del simulacro

La normativa actual sobre seguridad en los túneles de carreteras del Estado exige que el personal responsable de la gestión del túnel, junto con los servicios de emergencia y en cooperación con los organismos competentes en materia de protección civil, organizarán conjuntamente simulacros periódicos para entrenar y valorar su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia en el túnel.

En este caso, el objetivo es evaluar la coordinación de todos los actores implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, etc.) en un caso de accidente con incendio en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria a las víctimas, así como evacuar a los usuarios del túnel.

De esta forma, se comprobará la efectividad de los protocolos de actuación y se evaluará la coordinación de los servicios de emergencia para casos de accidente con incendio en un túnel.

En la realización del simulacro participan el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Protección Civil del Gobierno de Cantabria; 112SEMCA; Bomberos Ayuntamiento de Camargo; Bomberos Ayuntamiento de Santander; Guardia Civil; Cruz Roja; 061 SCS; empresa explotadora del túnel AQUATERRA; y los RST de Tekia Ingenieros.