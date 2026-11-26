La titular de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Laredo considera que existen “indicios suficientes” de la comisión de un delito de atentado contra la autoridad en el hombre que durante la Feria de Ganado de Arredondo se dirigió al delegado del Gobierno en Cantabria “de forma airada” y presuntamente le golpeó en la cara.

En un auto que hoy ha sido dado a conocer y que no es firme porque contra el mismo cabe recurso, la magistrada da por concluida la instrucción del procedimiento iniciado a raíz de la denuncia del delegado del Gobierno en Cantabria, tras tomar declaración a seis testigos, al denunciante y al denunciado.

Responde así a la petición de sobreseimiento del denunciado y de nuevas diligencias solicitadas por ambas partes.

A su juicio, las testificales practicadas son “bastantes para resolver sobre la continuación del procedimiento”, y “la práctica de nuevas diligencias no aportaría elementos relevantes para esa decisión y dilataría innecesariamente la instrucción”.

Señala la magistrada que de las diligencias practicadas “se desprenden indicios suficientes” de que el 1 de noviembre, en la Feria de Ganado de Arredondo, un hombre vio allí al denunciante y, “reconociéndole como el actual delegado del Gobierno en Cantabria y teniendo conocimiento de que desempeña un cargo público, se dirigió hacia él para reprocharle su previa actuación política sobre la protección del lobo ibérico”.

Presuntamente, cuando se encontraba frente al denunciante “le dijo de manera exaltada ‘sinvergüenza, caradura, vienes a reírte de nosotros’, reprochándole su voto en materia de protección del lobo”.

Entonces, “de manera sorpresiva”, presuntamente el ahora investigado “le propinó tres golpes con la mano abierta en la cara” del delegado del Gobierno, “mientras le decía ‘qué cara más dura tienes’, todo ello por razón del cargo público que desempeña y las actuaciones políticas previas realizadas por este, teniendo que intervenir el escolta para protegerle”.

Juicio de probabilidad, no de certeza

La magistrada explica que, en este momento procesal, en el que decide dar por finalizada la investigación, “el juicio que corresponde al órgano instructor no es de certeza, sino de probabilidad”, ya que debe “valorar si existen indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo y de la participación en él de la persona investigada”.

En este caso se han producido seis declaraciones testificales, tres a favor de la parte acusadora y tres de la defensa, diligencias que “han permitido conocer con suficiencia los hechos objeto de investigación” y que “son bastantes para resolver sobre la continuación del procedimiento”.

Según explica, todas las partes coinciden en que el investigado se dirigió al denunciante “de forma airada” y en que “como mínimo tocó la cara del denunciante y le dijo ‘qué cara más dura tienes”.

Por otro lado, el denunciado también reconoció que “conocía el cargo público que desempeña el denunciante y que fue su actuación política en materia de protección del lobo lo que le hizo dirigirse a él, reprocharle y tocarle la cara”.

En consecuencia, explica la instructora, “la única controversia real se refiere a la intensidad de ese contacto físico: si se trató de un mero gesto expresivo o de una agresión propiamente dicha”, cuestión que “deberá dilucidarse en el acto de juicio oral a la vista de la prueba que allí se practique”.