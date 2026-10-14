Un hombre recibe cuatro puñaladas en la zona de vinos de Torrelavega

Un hombre recibió cuatro puñaladas con un arma blanca la madrugada del pasado domingo, 11 de octubre, en la zona de vinos de Torrelavega. La Policía Local lo localizó en torno a las seis de la mañana y lo trasladó al Hospital de Sierrallana, donde recibió atención médica.

Fuentes del Consistorio han señalado que dos de las heridas estaban situadas en el pecho, una en la pierna y otra en la cadera y que han sido de carácter leve, por lo que fue dado de alta esa misma tarde. Posteriormente, se dirigió a la Comisaría de Policía Nacional de la ciudad para presentar una denuncia.

Aún no ha trascendido si el hombre conocía a su agresor, aunque desde el Ayuntamiento no se descarta.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Noriega, ha valorado la rápida actuación de la Policía Local y ha señalado que ésta suele tener más presencia durante el cierre de los establecimientos de la zona de ocio, a la misma hora en que se produjo la agresión, porque son "momentos de riesgo".

Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación y "está trabajando" para esclarecer los hechos.