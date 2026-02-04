El Gobierno de Cantabria presentará este miércoles las medidas cautelarísimas frente a la resolución de Cartes

El Gobierno de Cantabria (PP) presentará durante la mañana de este miércoles, 4 de febrero, las medidas cautelarísimas frente a la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que, según el Ejecutivo autonómico, se ordena la paralización "inmediata" de la actividad del hogar de acogida de emergencia habilitado por el Gobierno cántabro en el municipio para acoger 18 menores migrantes no acompañados.

Así lo ha informado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, a preguntas de la prensa, en las que ha insistido en que la atención ahora está centrada en proteger, cuidar e integrar a esos menores, de los que dos han llegado ayer, martes, y se prevé que otros cuatro lleguen hoy, miércoles.

"Durante la mañana de hoy se presentarán esas medidas cautelarísimas y es un tema que ya está judicializado, ya está encaminado, y nosotros ahora a trabajar protegiendo e integrando a los menores", ha manifestado la consejera, que ha señalado que "todo lo que se tenía que decir ya está dicho" y ahora tiene que "prestar atención en proteger e integrar a los menores".

Según ha indicado la titular de Inclusión Social, lo que le "preocupa" son los menores. "Me preocupa que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores. Eso es lo que me preocupa", ha dicho.