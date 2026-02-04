Sira Rego pide a la alcaldesa de Cartes que rectifique: "Amenazar con cierres o cortes de agua es intolerable"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Sumar), ha pedido a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), que "rectifique de inmediato, pida disculpas y cumpla la ley".

"Identificar la llegada de niños y niñas a un pueblo como un castigo o amenazar con cierres o cortes de agua es absolutamente intolerable", ha afirmado en un mensaje a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, que concluye aseverando que "con los derechos de la infancia no se juega".

Así lo ha manifestado este martes después de la rueda de prensa que la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha ofrecido esta tarde donde ha informado de una resolución firmada por la alcaldesa para, ha dicho, paralizar la actividad del centro de acogida que el Ejecutivo regional ha habilitado en el municipio donde acogerá a 18 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, de los cuales dos han llegado hoy al municipio. La regidora ha negado este extremo.

Fuentes del Ministerio, además, han afirmado a esta agencia que los derechos de los niños y niñas tienen que estar "por encima de debates electoralistas o estrategias cortoplacistas".

Al respecto, han insistido en que es "deber" de todas la administraciones "velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes y cumplir la ley", además de incidir en que "no pueden negarse a su acogimiento".

Por otra parte, han denunciando "la deslealtad" que determinadas comunidades autónomas están llevando a cabo "al decidir no informar a los ayuntamientos de los lugares donde se realizará dicha acogida", algo que la alcaldesa de Cartes ha reprochado a la consejera cántabra. "Esperamos que esto no sea una estrategia para azuzar un clima de odio contra estos niños y niñas", han sostenido desde el Ministerio.

Por último, han puesto en valor las movilizaciones de vecinos que "han salido a defender los derechos de los niños frente al racismo".