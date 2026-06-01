El Mapa de Juego refleja que 24 de los 27 locales de Santander están en la zona centro

El Mapa de Establecimientos de Juego de Cantabria refleja que 24 de los 27 locales autorizados de Santander se encuentran en la zona centro, entre Cuatro Caminos y Puertochico y Paseo de Altamira y Marqués de la Hermida, algo que impediría instalar en esta zona ningún establecimiento más.

Esta herramienta muestra que Santander tiene un establecimiento por cada 6.497 habitantes, términos muy similares a los de otros municipios como Torrelavega, Entrambasaguas, Santoña o Astillero, si bien es cierto que la concentración se produce en el centro de la ciudad.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han mantenido un encuentro para hablar de este documento elaborado por el Gobierno de Cantabria, y que será remitido al Parlamento de Cantabria en los próximos días.

La alcaldesa ha avanzado que estudiará la concentración de los locales de juego y la posible ampliación de distancias.

Todos los establecimientos ubicados en Santander cumplen con la normativa actual, ya que la mayoría de ellos fueron autorizados con anterioridad al año 2020, siendo la distancia entre establecimientos de juego y de estos respecto a centros escolares o de salud mental menor a 500 metros. En concreto, solo hay un salón de juego en la ciudad que ha sido autorizado con posterioridad a esa fecha y que cumple también con la distancia de más de 500 metros.

Además, Igual ha agradecido al Ejecutivo regional el trabajo realizado para que Cantabria cuente por primera vez en la historia con un Mapa de Juego en el que se puedan ver y conocer de forma rápida y directa todos los establecimientos de juego distribuidos por los diferentes municipios.

Por su parte, la consejera ha asegurado que el régimen normativo de Santander es "uno de los regímenes más restrictivos del país".

Este instrumento mejora la información de la situación y distancias de los establecimientos de juego en la comunidad por lo que "se trata de una herramienta muy valiosa y objetiva para la toma de decisiones de futuro en una materia tan sensible para los ciudadanos".