El PSOE Santander denuncia que el teléfono antiokupación no ha recibido ninguna llamada para denuncia de okupaciones

El PSOE Santander ha afirmado este viernes que teléfono antiokupación del Ayuntamiento ha recibido 11 llamadas desde que se puso en marcha hace un año, ninguna de ellas para denunciar ocukupaciones, lo que en su opinión demuestra la "falta de utilidad y necesidad" de este recurso.

En un comunicado, el Grupo Socialista ha explicado que hace un año, el equipo de Gobierno (PP), a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS), puso en marcha un teléfono y un correo electrónico para que la ciudadanía pudiera informar sobre posibles casos de ocupación ilegal en Santander.

Con el objetivo de conocer el balance real de esta medida, el PSOE registró una pregunta al Pleno para saber cuántas llamadas se habían recibido desde su puesta en funcionamiento y el Partido Popular ha informado que se han registrado 11 llamadas desde entonces.

Según ha detallado el PSOE, de esas 11 llamadas, siete fueron para preguntar cuál era la función del teléfono y las cuatro restantes correspondían a denuncias relacionadas con impagos de alquiler, no con ocupaciones ilegales.

Unos datos que, a juicio del secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, "son irrisorios y se pueden resumir en cero llamadas para denunciar ocupaciones ilegales".

Fernández ha criticado que el Partido Popular "vendió esta medida de forma grandilocuente, intentando generar alarma social y haciendo creer a los vecinos y vecinas que Santander sufría un grave problema de ocupación cuando, un año después, se ha demostrado que todo era humo".

"Mientras Gema Igual se dedica a meter miedo y a alimentar discursos alarmistas, desde el PSOE trabajamos para aportar soluciones reales al principal problema de la ciudadanía: el acceso a la vivienda", ha añadido el portavoz socialista.

A su juicio, "ha quedado demostrado que el verdadero problema de Santander no es la ocupación, sino la dificultad de miles de familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna a precios asequibles".

En opinión de Fernández, "cada vez más vecinos y vecinas se ven obligados a abandonar la ciudad mientras el equipo de Gobierno permanece de brazos cruzados. La señora Igual está más preocupada por generar miedo y fabricar titulares alarmistas que por afrontar con seriedad el principal problema social que hoy tiene Santander", ha concluido.