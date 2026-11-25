La cabeza de lista al Congreso por Frente Amplio en Cantabria, Carmen Martín, ha intervenido en el espacio electoral emitido en 'La Brújula de Cantabria' para defender que los sondeos que dejan fuera a su candidatura no reflejan el pulso de la calle de cara al 29 de noviembre.

Martín sostiene que el voto a su formación es un "voto doble" para revalidar un gobierno de progreso y frenar a la extrema derecha, apoyándose en la movilización juvenil por la vivienda y la huelga general, y ha negado que la coalición —integrada en Cantabria por Recortes Cero, Sumar e Izquierda Unida y con 15 partidos a nivel estatal— haya surgido de forma precipitada.

En materia de vivienda, la candidata ha criticado la gestión del Partido Popular en la comunidad, citando casos como las 107 familias de Hermanos Calderón o proyectos en Rucandial, y ha apostado por intervenir el mercado. Entre sus propuestas figuran destinar el 1 % del PIB a vivienda, topar los alquileres, declarar zonas tensionadas, regular las licencias de pisos turísticos, incorporar viviendas de fondos buitre a un parque público de alquiler asequible y fiscalizar el cumplimiento normativo.

Por último, Martín ha planteado destinar un 8 % del PIB a servicios sociales para reforzar la atención a personas mayores y dependientes, agilizar la Ley de Dependencia y reducir listas de espera, además de fiscalizar los fondos transferidos a las autonomías.