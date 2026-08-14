Fiestas de la Patrona en Torrelavega: Torrebus gratuito durante los fines de semana

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado que, un año más, el Torrebus será gratuito durante este fin de semana y el próximo por las Fiestas de la Virgen Grande, para facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes, fomentar el uso del transporte público y contribuir a una movilidad más sostenible durante los días de mayor afluencia de personas.

En concreto, la gratuidad del servicio estará vigente los días 14, 15, 16, 22 y 23 de agosto, coincidiendo con los dos fines de semana de las fiestas patronales, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El Torrebus conecta los distintos barrios y pueblos del municipio con el centro de la ciudad, facilitando el acceso a los principales espacios donde se desarrolla la programación festiva.

En 2021 utilizaron el servicio 12.248 viajeros, en 2022 la cifra ascendió a 20.390 usuarios (+66%), en 2023 se alcanzaron los 24.447 viajeros (un 19,9% más que el año anterior) y en 2025 se registró el mejor dato hasta la fecha, con 25.048 usuarios.

En conjunto, el uso del Torrebus durante las fiestas patronales ha aumentado más de un 100% desde la implantación de la gratuidad, lo que pone de manifiesto la buena respuesta de la ciudadanía y la utilidad de esta medida para fomentar el transporte público durante las jornadas festivas.