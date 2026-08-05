Las fiestas de La Patrona se adelantan un día e incluyen tributos a Coldplay o Michael Jackson

Las fiestas de La Patrona de Torrelavega 2026, que comenzarán el jueves 13 de agosto, un día antes de lo previsto, incluyen en su programación tradiciones religiosas y culturales junto a actuaciones musiciales, como tributos a Coldplay y Michael Jackson, además de los conciertos de Kate Ryan, Marlon o Camela. Concluirán el domingo, día 23, con los tradicionales fuegos artificiales.

Así lo ha señalado el alcalde, Javier López Estrada, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto a la concejala de Festejos, Patricia Portilla.

El regidor ha explicado que las fiestas patronales se adelantan de viernes a jueves para poder hacer el pregón el día antes de la tradicional procesión a La Patrona, que es el viernes 14, en la jornada previa de La Asunción.

"Debíamos adelantar el pregón, porque creemos que es bonito, ganamos un día de calendario festivo y nos hará disfruta más de la ciudad, pese a que supone un esfuerzo material y personal", ha reconocido.

Ha detallado que el pregón de las fiestas de este año será un homenaje a la próxima apertura del recinto cultural de La Lechera, por lo que correrá a cargo de las escuelas culturales y artísticas, además de la de gimnasia rítmica, que tendrán su sede en ese espacio.

López Estrada ha indicado que el objetivo del Consistorio es que cada día haya diferentes propuestas para todos los públicos, por lo que habrá una amplia programación gracias a las 741 peñas.

Además, habrá más presencia de folclore y cultura tradicional cántabra. Así, las fiestas incluyen un Festival de Música Folk, un concurso de deporte rural, cuatro verbenas, el tradicional Festival SoundCity, la Feria del Hojaldres, el Mercado Medieval o los conciertos Vive la Feria, con Kate Ryan, Marlon o Camela.

Sobre la programación musical, la edil ha explicado que durante los festejos habrá desde música tradicional hasta conciertos pensados para los más jóvenes, pasando por tributos a Coldplay o Michael Jackson o pop de los años 80 y 90.

López Estrada ha subrayado que como en las dos ediciones anteriores de las fiestas de La Patrona "hay actividades para todos los gustos y bolsillos", y ha opinado que el éxito de las mismas, "que son cada día mejores y más grandes", es la participación ciudadana.

"Ahora salimos más a las calles y disfrutamos más, hay muchos vecinos que viven fuera por estudios o trabajo que fijan su fecha de vuelta durante la quincena de La Patrona", ha apostillado.

El alcalde ha insistido en que las fiestas están "en el camino correcto", puesto que su equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha trabajado en mantener sus valores y el respeto a las tradiciones.

Por su parte, Portilla ha opinado que las de Torrelavega "son las mejores fiestas de Cantabria", y ha matizado que se basan en tres pilares: la calidad, la variedad y la gratuidad de la mayoría de espectáculos.

"Son unas fiestas para vivir en la calle, habrá grandes escenarios por la ciudad y se podrá escuchar música en tres lugares: el Boulevard Demetrio Herrero, La Lechera y las calles de la ciudad. Es una programación variada para que cada persona pueda elegir donde participar", ha dicho.

Y ha puntualizado que también habrá actividades para el público familiar, aunque la música será la protagonista "indiscutible".

Por último, Portilla ha indicado que los vecinos y visitantes ya pueden consultar la programación completa en la página web y app: Torrelavegaenfiestas.es. Además, habrá folletos gratuitos repartidos por los diferentes edificios municipales a partir del próximo lunes, 10 de agosto, a las 12.00 horas.