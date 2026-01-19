La Federación de Cofradías de Pescadores cántabra amarra la flota y cierra las lonjas hoy por el nuevo control

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria amarrará los barcos y cerrará las lonjas de subastas este lunes en protesta por las nuevas medidas de control pesquero impuestas por la Unión Europea.

De este modo, se suma a la protesta nacional de las cofradías prevista para el día 19, cuando mantendrán una reunión con el Ministerio de Pesca y, en función del resultado, decidirán si siguen con el amarre.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha explicado que, en el encuentro mantenido el miércoles por la tarde, las cofradías han decidido parar el día 19 y "esperar" a la reunión del lunes en Madrid (16.00 horas) con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y, "en función" de lo que les traslade, decidir si la flota continúa con el amarre.

El 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.