Educación y Junta Docente alcanzan tras 18 meses un preacuerdo para la subida salarial del profesorado

La Consejería de Educación (PP) y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) han llegado este jueves a un preacuerdo para hacer efectiva la subida salarial del profesorado cántabro, que ha contado con la unanimidad de los sindicatos después de casi un año y medio de negociaciones que ha estado marcado por manifestaciones, huelgas y movilizaciones, incluido el encierro en la sede del Gobierno en Peña Herbosa en noviembre de 2025.

"Tras 18 meses de conflicto hemos puesto punto y final a esta situación", ha celebrado el consejero del área, Sergio Silva, en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del encuentro de negociación que ha tenido lugar en el CEIP Simón Cabarga, sede del Consejo Escolar de Cantabria, donde han permanecido reunidos por más de dos horas.

A partir de ahora, los sindicatos someterán a consideración de sus órganos internos el documento para que sea ratificado y, una vez que esto se produzca, se llevará a cabo el acto de firma del acuerdo, previsiblemente la semana que viene.

Éste recoge una subida salarial lineal, general y no condicionada de un total de 180,23 euros mensuales hasta enero de 2029, más el IPC que corresponda, y la mejora de los sexenios hasta septiembre de ese mismo año, con 130 horas de formación acreditadas, con lo que los docentes cántabros serán "los mejor formados" de España.

Silva ha recalcado que en esta ocasión se tenía una "oportunidad" para llegar a un acuerdo tras la firma la semana pasada del pacto entre PP y PRC para la aprobación de los Presupuestos Generales para 2026, que ya incluían una partida de 17 millones de euros para acometer la subida salarial. "Teníamos una oportunidad y lo que hemos hecho como gobierno es aprovecharla".

Además, el titular de Educación ha señalado que tenía la "responsabilidad" de cerrar este asunto que ha "desestabilizado la educación en Cantabria durante muchos meses, más de lo que a todos nos hubiera gustado", ha apostillado.

Con ello, ha insistido en que este "escenario nuevo" va a permitir al Ejecutivo "cumplir el compromiso con lo que más nos ha preocupado durante todo este proceso: cumplir y responder a los 8.500 docentes de la enseñanza pública de Cantabria y los 2.600 de la enseñanza concertada, que indirectamente también se van a ver beneficiados de este acuerdo".

Silva ha puesto en valor que el documento ha sido rubricado por todas las organizaciones sindicales con representación en la Junta Docente. "Nada sencillo de conseguir", ha dicho, para apostillar "más para un Gobierno del PP en el ámbito educativo (...) Un hecho insólito, casi histórico en la comunidad".

Y ha valorado que desde el 23 de enero de 2008 no se firmaba un acuerdo de subida salarial en la educación cántabra. "Hoy lo hemos logrado con muchísimo esfuerzo, sacrificio, dejándonos muchas cosas por el camino y dando por cumplida esa tan traída y llevada 'cláusula Silva'".

"Nuestro compromiso (...) no eran palabras huecas, era la realidad de lo que queríamos hacer", ha aseverado el consejero, quien ha afirmado que en el momento en el que se han tenido los recursos, "hace menos de una semana --en referencia al pacto presupuestario--, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para llegar a este acuerdo", que va a traer "certidumbre, estabilidad y mejora en las condiciones laborales de un magnífico sistema educativo".

Día histórico

Por su parte, los representantes de todos los sindicatos que componen la Junta han coincidido en destacar que se trata de un momento "histórico" y han puesto en valor la "lucha de la marea verde".

"Después de tanto remar (...) hemos alcanzado el objetivo que nos marcamos al principio de esta campaña", ha asegurado desde STEC Diegu San Gabriel, como era el recuperar para los docentes el poder adquisitivo perdido desde hace 18 años, además, "sin retroceder en derechos como se nos han ido planteando a lo largo de esta lucha". Sin embargo, ha avisado de que dicha lucha "sigue", ya que aun "hay muchos frentes abiertos".

De este modo, ha enumerado que quedan por "revertir" los "retrocesos" en el sistema de oposiciones, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia o "defender" el calendario escolar.

La presidenta de la Junta, Rus Trueba (ANPE), ha destacado que hoy es "un día histórico para Cantabria" y para poner en valor el trabajo que se hace día a día en las aulas de la enseñanza pública. "Es una victoria de todo el colectivo docente".

Mientras, Conchi Sánchez (CCOO) ha hecho hincapié en que este preacuerdo ha sido "exclusivamente" gracias a "los viejos métodos de lucha del sindicalismo clásico", recalcando que si "el PRC se ha movido y al PP no le ha quedado otro remedio es por la fuerza unida del colectivo"; y desde, UGT Jesús San Emeterio ha valorado que el documento "mira también hacia el futuro" y tiene en cuenta las nuevas personas que se van a incorporar al sistema educativo.

Manifestación

Independientemente a la firma del preacuerdo, la Junta de Personal Docente mantiene la convocatoria de la manifestación de este sábado, 14 de marzo, ya que engloba más reivindicaciones, como la bajada de ratios y horas lectivas, la "defensa" del calendario escolar tras un cambio "unilateral" o la "incertidumbre" en las oposiciones.

Será a las 12.00 horas y recorrerá las principales calles de Santander desde la sede de la Consejería de Educación hasta la Plaza Porticada, pasando por el Gobierno en Peña Herbosa.