Dos detenidos por falsificar unas 80 recetas que entregaron en 60 farmacias de Cantabria y otras comunidades

La Guardia Civil de Cantabria a detenido a dos hombres de 20 y 45 años, afincados en Barcelona, como presuntos autores de la falsificación de cerca de 80 recetas médicas, que han afectado a 60 farmacias de Cantabria, Asturias, Valladolid, Vitoria y Logroño.

Uno de los detenidos fue interceptado en el Aeropuerto de Barcelona, cuando intentaba abandonar España con un billete de ida para la India.

Por el momento se ha detectado que, en 29 farmacias de Cantabria, 28 de Asturias, y una en Valladolid, Vitoria y Logroño, presentaron cerca de 80 recetas médicas falsificadas, en las que figuraban datos de pacientes y facultativos sin su consentimiento, para conseguir dos tipos de medicamentos, uno prescrito como ansiolítico, y el otro, que contenía codeína entre sus principios activos.

La Guardia Civil sospecha que los querían tanto para distribuir al menudeo las pastillas ansiolíticas, como para su uso en la elaboración de otros estupefacientes.

La colaboración entre la Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF) permitió saber a este Cuerpo que en farmacias de la zona oriental de esta comunidad se habían detectado recetas médicas que podían ser falsas.

Posteriormente se notificaron casos similares en Santander y se supo de otras recetas falsas en farmacias del corredor norte a sur de Cantabria.

El COF informó a otros colegios del norte de España de personas que estarían utilizando recetas médicas falsas para obtener siempre los mismos medicamentos, lo que pudo haber frenado a los autores.

Las recetas que se habían presentado en las farmacias eran todas idénticas, con el mismo paciente, medicamentos, colegio de médicos, firma y número de receta.

Las primeras indagaciones apuntaban que los presuntos autores podían ser dos personas extranjeras, que fueron ubicadas en Barcelona.

Mientras la Guardia Civil de Cantabria continuaba la investigación sobre los sospechosos y actualizando la información que llegaba de otras provincias en las que se había utilizado el mismo tipo de recetas, se averiguó que uno de los sospechosos podía intentar abandonar España puesto que había comprado un billete de ida a la India, con el Aeropuerto de Barcelona como punto de salida.

Esta información hizo que los guardias de Cantabria se desplazaran a la Ciudad Condal y el 6 de febrero detuvieron a uno de los presuntos autores antes de pasar el filtro de seguridad de embarque en el Aeropuerto de Barcelona. Dos días más tarde, en una calle de la misma ciudad, fue detenido el segundo implicado.

Se les considera presuntos autores de delitos de falsificación de documento público, estafa y usurpación de estado civil, en relación con la falsificación de recetas médicas, y pasaron a disposición judicial.

Uno de ellos se encontraba en España de manera irregular y tenía incoado un expediente de expulsión.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Valdecilla (Cantabria), con el apoyo de efectivos de este Cuerpo de la Comandancia de Barcelona.