Cantabria registra un centenar de incendios forestales en 48 horas

Cantabria registró un centenar de incendios provocados en dos días, según los datos ofrecidos por la consejera de Medio Rural. María Jesús Susinos explica que en lo que va de febrero se han provocado 166 incendios.

Al mediodía no había ningún incendio activo en la comunidad, aunque sí se está trabajando en 11 focos controlados en Camaleño, Vega de Liébana, Villacarriedo, Arredondo, Selaya y San Roque de Riomiera.

Con la mejoría del tiempo, Cantabria sigue manteniendo “la fase de preemergencia, que estará activa hasta mañana a primera hora, momento en el que se volverá a evaluar la situación y se decidirá qué hacer y si hay que continuar en esta fase de preemergencia”, según ha explicado esta mañana la consejera del área.

Presuntos “delincuentes del mechero”

El director general de Montes, Ángel Serdio, explica que las personas que están provocando los incendios en la comunidad se encuentran “cada vez están más aislados”. Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, Serdio pide colaboración ciudadana para seguir aislando a estas personas que “ponen en riesgo” al personal del servicio de extinción de incendios de Cantabria.

“Es complicado” conseguir encontrar a los responsables de estos incendios, según Serdio, “aunque cada vez con más frecuencia estamos consiguiendo atrapar y pillar con las manos en la masa” a las personas que incendian los montes de Cantabria.