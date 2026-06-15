Tres de ellas menores

Detenido por fotografiar y mostrar los genitales a cuatro mujeres en La Maruca

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 11 de junio, en torno a las 18.30 horas, cuando los policías santanderinos identificaron y detuvieron al implicado

Europa Press

Santander |

Policía Local de Santander
Policía Local de Santander | Nacho Cubero - Europa Press

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 60 años por un supuesto delito contra la libertad sexual en la Playa de La Maruca, ya que se encontraba fotografiando a cuatro mujeres, tres de ellas menores, y posteriormente se bajó la ropa y les mostró los genitales mientras realizaba en todo momento gestos obscenos hacia ellas a la vez que se masturbaba.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 11 de junio, en torno a las 18.30 horas, cuando los policías santanderinos identificaron y detuvieron al implicado.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la libertad sexual.

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