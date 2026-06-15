Detenido por fotografiar y mostrar los genitales a cuatro mujeres en La Maruca

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 60 años por un supuesto delito contra la libertad sexual en la Playa de La Maruca, ya que se encontraba fotografiando a cuatro mujeres, tres de ellas menores, y posteriormente se bajó la ropa y les mostró los genitales mientras realizaba en todo momento gestos obscenos hacia ellas a la vez que se masturbaba.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 11 de junio, en torno a las 18.30 horas, cuando los policías santanderinos identificaron y detuvieron al implicado.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la libertad sexual.