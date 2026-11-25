La Comisión 8 de Marzo y el Colectivo Feminista Percumozas han desconvocado, debido al mal tiempo, la manifestación que estaba prevista esta tarde por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy, 25 de noviembre.

La marcha iba a comenzar a las 19.00 horas en el Paseo de Pereda y que concluiría en el Ayuntamiento de Santander, donde se iba a leer un manifiesto.

Sin embargo, las condiciones climatológicas de la capital cántabra han hecho que la Comisión y el colectivo feminista opten por suspenderla.

La manifestación tenía el objetivo de reclamar, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un Gobierno "que no dé un paso atrás" en los derechos de las mujeres.