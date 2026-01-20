Desaparece la estatua dedicada a Seve Ballesteros en Pedreña

El ayuntamiento de Marina de Cudeyo era el que daba a conocer la desaparición de la estatua en honor a Severiano Ballesteros que está ubicada en Pedreña. Lo hacía a través de sus redes sociales, donde explicaban que en la tarde de este pasado lunes "hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua".

En esta publicación, desde el consistorio explican que "la Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo".

Por eso, desde el ayuntamiento de Marina de Cudeyo piden ayuda y "si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas", les ruegan que "lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local".