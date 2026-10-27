César Pascual cree que Luisa Real debería dar explicaciones por "una manipulación" de su agenda médica

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha negado que el Gobierno de Cantabria esté detrás "de ninguna cacería política ni de ninguna campaña orquestada" en relación a la investigación abierta a la exconsejera de Sanidad y presidenta del PSOE cántabro, María Luisa Real, por presuntas citas falsas en su agenda como médico de familia en el centro de salud de la calle Vargas, tal y como afirmó este domingo la portavoz socialistas, Ainoa Quiñones, tras la información publicada por El Diario Montañés.

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha indicado que el asunto está en manos de Inspección Médica del Servicio Cántabro de Salud (SCS), quien tipificará unos hechos que "sí se han comprobado que están ahí", que son "gravísimos", que sugieren "una manipulación" y que requieren de una explicación "inmediata".

A preguntas de la prensa, el consejero ha explicado que la Gerencia del SCS recibió una carta con la denuncia de unos profesionales el 7 de septiembre y, a raíz de ahí, se inició una investigación preliminar que deduce unos datos.

La Gerencia lo trasladó a Inspección Médica, "exactamente" como en todos los casos, y ésta emitirá un informe. Al respecto, ha defendido que el Gobierno ha actuado con "la máxima prudencia" y "con exquisito cuidado" en la tramitación del procedimiento.

Ha apuntado que en la agenda de Real hay citas por la noche, entradas fuera del horario laboral, cambio de citas presenciales por no presenciales y que las citas de libre disposición están ocupadas hasta febrero.

"¿Por qué hay citas por la noche?", se ha preguntado el titular de Salud, para insistir en que se requiere de una explicación que la socialista "tenía que estar" dando hoy y "no saliendo el domingo el PSOE a acusar al Gobierno de una campaña orquestada".

Ha señalado que esta profesional "había rellenado su agenda hasta febrero, con lo cual la bloquea. Eso es lo constatable", ha dicho, para afirmar que no entra en valoraciones, ni si ha sido una manipulación, dado que es Inspección la que "tiene que buscar los porqués, las justificaciones y escucharla, por supuesto".

En cuanto a las consecuencias que pueda acarrear las conclusiones de la investigación para Real, ha subrayado que si Inspección propone un expediente disciplinario tendrá "las consecuencias que tenga", y aunque "no nos podemos adelantar", ha descartado que llegue a perder su condición de médico porque "no es una falta tan grave para eso".

Sin embargo, Pascual sí ha aseverado que estos hechos tienen "una responsabilidad política" porque Real "no es una médico cualquiera". "Conocía perfectamente esto, es la médico que dictó instrucciones cuando era consejera para que se hicieran las agendas de una determinada manera y, por tanto, tiene una doble responsabilidad", ha sostenido, en referencia a la deontológica de la profesión y la política.

"La responsabilidad política de haber ostentado la máxima autoridad de la sanidad en Cantabria. Es que si alguien no podía hacer eso, es alguien que ha ostentado la máxima responsabilidad", ha vuelto a recalcar el consejero.