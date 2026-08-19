CCOO denuncia "deficiencias" en la nueva unidad móvil de cribado de cáncer de mama de Cantabria

La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado el deterioro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM), uno de los programas de prevención sanitaria más consolidados de la comunidad, derivado de la gestión del Gobierno de Cantabria.

Leire Aguirre, delegada de CCOO en el programa de prevención del cáncer de mama, ha advertido que “la puesta en funcionamiento de la nueva unidad móvil destinada al cribado en las zonas rurales, que ha comenzado su actividad en Selaya hace unos días, no se suma a la que ya tenemos, sino que se trata de una pequeña unidad móvil que se ha alquilado y pretende sustituirla tras averiarse por falta de mantenimiento”.

El sindicato ha alertado, además, de las condiciones en las que ha arrancando esta unidad, “que sufre falta de seguridad en la custodia y protección de datos de las personas usuarias, con los datos del mamógrafo custodiados solo por una mampara de cristal, así como importantes deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, e incluso falta de servicio de limpieza desde que ha iniciado su actividad”.

En este sentido, Aguirre ha apuntado que “el personal ha comenzado a trabajar coincidiendo con el inicio de las citaciones de las mujeres de la zona, sin una adaptación previa al puesto, con escasa formación en el nuevo mamógrafo, sin evaluación de riesgos laborales ni plan de prevención, obligatorio al tratarse de una nueva unidad de trabajo“.

Las condiciones del espacio tampoco garantizan, a juicio del sindicato, unas condiciones adecuadas para profesionales y usuarias. “Las profesionales no disponen, ni siquiera, de una silla para desarrollar su trabajo, mientras que el acceso mediante escaleras y la propia configuración de la unidad generan incomodidad para las mujeres y requieren mantener posturas que complican la técnica de la mamografía y la posibilidad de tener que repetir por falta de claridad”, ha advertido Aguirre, para quien “este Gobierno parece pensar que cualquier cosa vale en zonas rurales, esperar al sol o hacer contorsionismo para que la prueba salga lo mejor posible y no sufrir el susto cuando nos llamen para repetirla”.

Sobre la gestión del programa, el sindicato ha destacado que “la presidenta de Cantabria ni siquiera tiene ni idea de quien la lleva a cabo y se la ha atribuido a la Gerencia de Atención Primaria, a pesar de que el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama es gestionado por el Servicio Cántabro de Salud, a través de la Gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”.

Para Aguirre, el “buque insignia” de la prevención del cáncer de mama en Cantabria era un equipo humano altamente especializado, una organización que permitía realizar las citaciones sin demoras excesivas y unos recursos técnicos muy avanzados que han dejado en el olvido.

En la actualidad, sin embargo, “falta personal y una organización del programa que respete los derechos de la plantilla en cuestión de horarios y planificación, pretenden ampliar el intervalo de edad del cribado -que llevamos tiempo reclamando- sin incrementar los recursos del programa y, desde luego, la obsolescencia de los propios equipos y la falta de mantenimiento están provocando retrasos y sobre todo excusas, ante lo que tememos que se trate de otra maniobra para privatizar otra joya más de la salud de las cántabras”, ha concluido el sindicato.