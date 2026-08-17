Un coche se estrella en la autovía A-8 y aparece sin ocupantes

Un vehículo se ha visto implicado esta madrugada en un accidente de tráfico en la Autovía del Cantábrico A-8, a la altura de Bárcena de Cicero, cuyos ocupantes no estaban cuando llegaron los servicios de emergencias.

Así lo han informado en su red social 'X' los Bomberos del Ayuntamiento de Santander que se desplazaron a la zona a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112.

En concreto, el suceso tuvo lugar pasadas las 1.15 horas, en el punto kilométrico 182, sentido Laredo. A la llegada de los efectivos santanderinos se encontraron el coche sin ocupantes.

Personal de mantenimiento de Carreteras realizó el control de un derrame de líquidos y una patrulla de la Guardia Civil practicó diligencias.