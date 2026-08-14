El conductor fugado tras el accidente mortal en Hinojedo pasa hoy a disposición judicial

LEER MÁS Fallece un hombre de 26 años tras la salida de vía en Hinojedo del coche en el viajaba de copiloto

El conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo, en el que falleció el copiloto del vehículo que conducía, pasará a disposición judicial este viernes, a partir de las 11.30 horas, en el complejo de Torrelavega.

El arrestado, horas después del siniestro ocurrido a primera hora de la mañana del martes, comparecerá ante la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital del Besaya, en funciones de guardia esta jornada.

Lo hará tras haber permanecido en dependencias de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron al implicado, de 26 años y residente en Santander, a media mañana del jueves en las inmediaciones de Polanco.

Accidente tras un control de alcoholemia

El accidente se produjo pasadas las 6.00 horas del 13 de agosto en la carretera autonómica CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y en él falleció el copiloto, un joven de 26 años y vecino de Madrid.

El detenido conducía un vehículo que escapó del control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico realizaba en el momento del siniestro en la zona de Suances, y en el que habría superado en más del triple la tasa permitida, según publica 'El Diario Montañés'.

Tras huir, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas.

A continuación, el conductor huyó a pie del lugar hasta que fue localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

Seis personas en el coche y tres heridos

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro, y además de fallecer el copiloto, otra persona resultó herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más salió ilesa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.