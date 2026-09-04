Cantabria activa el nivel 2 de lucha contra incendios ante el riesgo extremo

LEER MÁS Cantabria inicia este viernes un episodio de peligro extremo de incendios forestales

El Gobierno de Cantabria ha decidido activar el nivel 2 del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a partir de las 07.00 horas de este viernes ante la previsión de un riesgo de incendios forestales muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

El Ejecutivo regional ha analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los índices de peligro de incendios forestales, que sitúan amplias zonas del territorio en los niveles más elevados de riesgo, sin lluvias previstas, temperaturas de entre 30 y 36 grados en el interior y rachas moderadas en zonas expuestas, además de baja humedad relativa.

Ante este escenario, el Gobierno cántabro moviliza todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse a lo largo de la jornada, ha informado en una nota de prensa.

Durante la jornada del sábado, el operativo también permanecerá en situación de máxima alerta y realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda registrarse.

En esta línea, la Dirección General de Montes y Biodiversidad ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.

Además, ha recordado la importancia de no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.

-Liébana y la Cantabria del Ebro están este viernes en alerta por máximas de hasta 36 grados

Liébana y la Cantabria del Ebro estarán este viernes, 4 de septiembre, en alerta amarilla (peligro bajo) por temperaturas que pueden rozar los 36 grados centígrados en el sur y los 34 en la comarca lebaniega.

En concreto, el aviso por calor comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas en ambas zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

Mientras tanto, en los valles del centro de la región se pueden superar los 30 grados centígrados y en el litoral se esperan registros más suaves.