Temperaturas de 36 grados

Cantabria inicia este viernes un episodio de peligro extremo de incendios forestales

El sur de la región estará en nivel amarillo por temperaturas máximas de 36 grados centígrados

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Incendios Forestales en Cantabria
Incendios Forestales en Cantabria | 112 Cantabria

El episodio de altas temperaturas que vive la Península Ibérica llegará a Cantabria este viernes, 4 de septiembre, de forma que ese día el índice de peligro de incendios forestales será muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

En concreto, será muy alto en las zonas interiores del litoral occidental y extremo en la costa oriental y toda la mitad sur de Cantabria, según el mapa de peligro de incendios difundido este miércoles por la Delegación de Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la previsión de temperaturas en la Cantabria del Ebro para este viernes es de máximas de 36 grados centígrados, por lo que la AEMET ha decretado aviso amarillo (peligro bajo) entre las 13.00 y las 21.00 horas.

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