Varios municipios cántabros se concentrarán esta tarde en apoyo a Ceuta

Varios municipios cántabros se sumarán este miércoles a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes, con diferentes concentraciones que tendrán lugar frente a los ayuntamientos.

Las congregaciones serán a las 20.00 horas y, entre otras, participarán los consistorios cántabros de Santander, Torrelavega, El Astillero, Camargo y Santoña.

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha sido respaldada por más de 260 municipios en todo el territorio nacional, demás de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo.