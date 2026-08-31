El joven centrocampista español Sergio Martínez deja el Racing y ficha por el Real Madrid

El joven centrocampista español Sergio Martínez, de 19 años, se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Real Madrid, que abona en su totalidad la cláusula del contrato del jugador que pertenecía al Real Racing Club.

"El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador", informó la entidad cántabra en un comunicado.

El jugador de Laredo llegó al Racing a los 10 años y desde entonces pasó por todas las categorías, desde el Alevín B hasta el primer equipo racinguista, con el que ha disputado 15 partidos, 2 de ellos como titular en LaLiga EA Sports 2026-27.

"Queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales. ¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", concluyó el comunicado del equipo cántabro.

A sus 19 años, el futbolista de Laredo se incorporaría al filial del Real Madrid, el Castilla, con opción de entrenar con el primer equipo, dirigido por el portugués José Mourinho, tras firmar un contrato que se prolongaría los próximos cuatro años, hasta 2030.