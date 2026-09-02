La Delegación del Gobierno en Cantabria niega haber prohibido concentraciones en favor de Ceuta

Pedro Casares mantiene que la delegación del Gobierno en Cantabria “no ha prohibido ni limitado” ninguna concentración o manifestación de apoyo a Ceuta. Palabras del delegado durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'.

Según el delegado del Gobierno de Cantabria se trata de “un bulo”. Lo que sí ha pedido es que se cambie la denominación. Según Casares, “las corporaciones locales no pueden convocar concentraciones amparándose en el derecho de reunión, en un derecho fundamental, porque ese es un derecho establecido para la ciudadanía”.

Varios municipios cántabros se concentrarán esta tarde en apoyo a Ceuta

Varios municipios cántabros se sumarán este miércoles a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes, con diferentes concentraciones que tendrán lugar frente a los ayuntamientos.

Las congregaciones serán a las 20.00 horas y, entre otras, participarán los consistorios cántabros de Santander, Torrelavega, El Astillero, Camargo y Santoña.

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha sido respaldada por más de 260 municipios en todo el territorio nacional, demás de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo.