Pablo García, Aarón Martín, Almeida y Belocian, refuerzos del Racing

Pablo García, Aarón Martín, Almeida y Belocian son las cuatro incorporaciones que el Racing de Santander ha hecho durante el día del mercado de fichajes. Por el contrario, el hasta racinguista Diego Díaz ha salido cedido al Fútbol Club Andorra. El canterano ha disputado cinco partidos con el primer equipo verdiblanco.

Pablo García hasta 2030

Pablo García será racinguista hasta el 30 de junio de 2030. El futbolista andaluz llega a Santander después del acuerdo alcanzado para su traspaso entre el club cántabro y el Real Betis Balompié, con cuyo primer equipo ha disputado 33 partidos oficiales: 21 en LaLiga EA Sports, seis en la Europa League, dos en la Conference League y cuatro en la Copa del Rey.

Pablo García, que puede actuar como extremo por ambas bandas, ha sido internacional con la Selección Española entre las categorías Sub-16 y Sub-21. El jugador andaluz, que mide 1,75 y pesa 67 kilos, se ha enfundado la camiseta de ‘la rojita’ en 32 ocasiones.

Racing y Valencia CF acuerdan la cesión de André Almeida

Racing y Valencia CF han acordado la cesión de André Almeida, que defenderá la camiseta verdiblanca en LaLiga EA Sports la temporada 2026/27. El futbolista portugués se desenvuelve en la parcela central del terreno de juego como centrocampista ofensivo y llega a Santander con 108 partidos.

El cuadro ché ha sido su casa durante las últimas cuatro campañas en las que se ha vestido de corto en 119 ocasiones, 108 de ellas en LaLiga EA Sports, y ha firmado cuatro tantos y 13 asistencias. Además, Almeida ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección Portuguesa, donde ha evolucionado desde la Sub-15 hasta la Sub-21, con la que ha disputado 15 partidos y marcado tres goles.

Belocian, cedido por el Bayer Leverkusen

Racing y Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista francés Jeanuël Belocian, que vestirá la camiseta verdiblanca hasta el 30 de junio de 2027. El jugador, que actúa principalmente como defensa central, ha disputado 27 partidos en la Bundesliga, 31 en la Ligue 1 gala, cuatro en la Champions League y seis en la Europa League.

Belocian, que mide 1,88 y pesa 79 kilos, lucirá el dorsal 24 y fue internacional con Francia desde la categoría Sub-16 hasta la Sub-21. Además, en 2022 se proclamó Campeón de Europa Sub-17 con la tricolor.

Aarón Martín ficha hasta 2027

El lateral izquierdo español Aarón Martín se convirtió este martes en nuevo futbolista del Real Racing Club, tras el acuerdo de traspaso con el Genoa italiano y firmando un nuevo contrato por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

"Racing y Genoa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Aarón Martín. El futbolista ha rubricado un contrato que le unirá al club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027, aunque puede prorrogarse".

Salida de Diego Díaz al Andorra

Racing y Fútbol Club Andorra, que milita en LaLiga Hypermotion, han llegado a un acuerdo para la cesión de Diego Díaz la temporada 2026/27. El canterano ha disputado cinco partidos con el primer equipo verdiblanco y 60 con el Rayo Cantabria -filial racinguista- en Segunda Federación.