Cantabria activa los avisos naranja y amarillo por lluvia

El Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado los avisos naranja por lluvia y amarillo por el mismo fenómeno y costeros para el miércoles, día 6, con afección a toda la Comunidad.

El máximo nivel de riesgo de los previstos, el naranja, estará vigente en el centro y el Valle de Villaverde entre las 12:00 horas y el final del día. Se espera para este periodo temporal una acumulación de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, en el entorno de los valles pasiegos y la cara norte de zonas de alta montaña.

El aviso amarillo por lluvia afectará a Liébana entre las 06:00 horas y el final del día, y a la Cantabria del Ebro y el litoral de 12:00 a 21:00 horas. La AEMET prevé en estas zonas acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrán ir acompañados de tormentas, pudiendo darse en Liébana una precipitaicón acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, llegando a cuantías de entre 60 y 80 litros en el entorno de Tresviso y Fuente Dé.

Por su parte, el litoral tendrá activo, también, el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos entre las 09:00 y las 15:00 horas, por viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Recomendaciones

Por la previsión de lluvias intensas el Gobierno recomienda retirar del exterior de las viviendas aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Ante la llegada de mala mar se solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Se dejará notar también el viento por lo que se aconseja cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.