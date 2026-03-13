Cambios en la línea del Torrebus con Polanco: adelanta el primer servicio, será cada dos horas y no pasará por Rumoroso

El Ayuntamiento de Polanco ha dado el visto bueno al nuevo convenio con el Consistorio de Torrelavega para mejorar el servicio de transporte público que presta el Torrebus entre ambos municipios. Se trata de un acuerdo que "permitirá optimizar los horarios de la línea L2 Polanco–Nueva Ciudad y facilitar el uso del autobús urbano por parte de los vecinos".

Novedades del acuerdo

El acuerdo permite mantener las mismas frecuencias de paso de la Línea L2 pero con una distribución más adecuada a lo largo de la jornada. En concreto, el servicio contará con salidas cada dos horas, principalmente de lunes a sábado, lo que facilitará su utilización tanto para acudir al trabajo o a los centros educativos como para realizar gestiones o acceder a servicios sanitarios y comerciales en la capital del Besaya.

Entre los cambios más destacados se encuentra el adelanto del primer servicio de la mañana, que partirá a las 7.25 horas, diez minutos antes que en el horario actual. Esta modificación responde a la demanda de los usuarios que necesitan desplazarse a primera hora hacia Torrelavega, según explican desde el ayuntamiento de Polanco.

Otra de las novedades es la incorporación de un servicio al mediodía, alrededor de las 13.30 horas, franja horaria que hasta ahora no contaba con conexión directa mediante el Torrebus. Asimismo, el nuevo esquema de horarios establece salidas regulares cada dos horas durante la tarde, lo que permitirá disponer de un servicio más continuo a lo largo de toda la jornada.

Por contra, el acuerdo contempla suprimir el paso del autobús por Rumoroso una decisión que se toma por la escasa utilización de la línea en esa zona, donde en algunos meses se registraron incluso cero usuarios, y la existencia de alternativas de transporte regional a través de a empresa Alsa que ya cubren el trayecto entre Santander y Torrelavega, realizando paradas en estos núcleos.

Línea L2

Actualmente, la línea L2 conecta Polanco con el barrio de Nueva Ciudad en Torrelavega, pasando por diferentes puntos de la ciudad como Barreda, José María de Pereda, Joaquín Cayón, la avenida del Besaya, Campuzano o el campus universitario, hasta finalizar en la avenida Fernando Arce, junto al Mercado Nacional de Ganados.

En el término municipal de Polanco, el recorrido incluye paradas en puntos como Polanco centro, Casa Joven de Polanco, Posadillo cruce, Rinconeda El Cueto, Rinconeda El Puente, Rinconeda Centro de Salud y la avenida de Solvay, entre otras.