Buruaga presenta nuevas rebajas fiscales

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado una nueva rebaja de impuestos que se recogerán en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que el Gobierno de Buruaga aprobará, junto al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2027, el próximo viernes.

El Gobierno deflactará el 5% de la tarifa autonómica del IRPF para que "la inflación no se coma el salario de los cántabros”, según ha defendido. La medida beneficiará a los más de 246.000 contribuyentes cántabros y supondrá un ahorro estimado de 25,2 millones de euros. Así, por ejemplo, en la tarifa autonómica implicará que el primer tramo que tributa a un 8,5% y se aplica a las rentas hasta 13.000 euros, pasará a aplicarse a rentas de hasta 13.650 euros.

En el caso de los mínimos personales y familiares, se elevan un 5% las cantidades exentas, y deflactar las deducciones supone que se amplían las cantidades que no tributan en las 84.000 deducciones que se aplican a los cántabros en cada ejercicio, elevando además el límite de renta en un 5%, con lo que 9.000 contribuyentes más podrán beneficiarse de deducciones como las de gastos por enfermedad, para el fomento de ejercicio y la práctica deportiva, o la que se aplica por abrir una cuenta vivienda.

El segundo bloque de incentivos fiscales, según ha detallado la presidenta, va destinado a “dar más facilidades a más personas”, sobre todo a los jóvenes, para acceder a una vivienda.

Por eso, se eleva de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda y por las aportaciones a la cuenta vivienda y, además, se refuerzan las deducciones para que “quien esté ahorrando para comprar su vivienda y quien la adquiera, tenga un beneficio fiscal, con un aumento de la cantidad deducible hasta los 1.500 euros durante un periodo de 10 años”.

A todo ello, se suma un tercer bloque de medidas con el objetivo, según ha asegurado la presidenta, de “acelerar la inversión y el crecimiento empresarial”.

Para ello, el Gobierno ha previsto actuar sobre el IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En el primero de ellos, se duplica el porcentaje de deducción, que pasa del 15 al 30%, por inversión en nuevas empresas con un límite de 6.000 euros, y se elevará hasta el 45% y los 9.000 euros, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas innovadoras o empresas participadas por universidades y organismos de investigación.

Además, el Gobierno reforzará las deducciones hasta un 40% de los gastos por traslado y permanencia de nuevos residentes en Cantabria con un máximo de 5.000 euros, cuando sea menor de 36 años, retornado o pertenezca a perfiles vinculados a sectores prioritarios, como innovación, empresas de base tecnológica o proyectos empresariales estratégicos.

“Se trata de competir también fiscalmente para atraer y retener talento”, ha señalado la presidenta, que también ha explicado los cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, donde se crea un tipo reducido del 7% a “quienes inviertan, crean empleo y mantengan su compromiso con Cantabria”.

Así, este nuevo tipo se aplicará a la compra de inmuebles destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales o centros tecnológicos siempre que el empresario mantenga la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y que incremente su plantilla y la mantenga durante al menos tres años. “Porque así es como se atraen empresas”, ha asegurado la presidenta.

También se aplicará el tipo reducido del 7% a la compra de inmuebles para el inicio de una nueva actividad económica en Cantabria si ésta se mantiene durante 5 años y se contrata al menos a un trabajador a jornada completa, y a los adquiridos por beneficiarios de ayudas al autoempleo. “Porque así se apoya a los emprendedores y autónomos”, ha afirmado.

La presidenta ha explicado que esta medida se extenderá también a los inmuebles incluidos en la transmisión de empresas individuales o negocios profesionales, “una medida fundamental de arraigo empresarial para proteger la continuidad de la empresa familiar e impulsar el relevo generacional en los negocios”.

Además, enlaza con la apuesta del Gobierno por ‘la Cantabria rural’ –“jamás ha existido una apuesta igual”, ha asegurado Buruaga- aplicando un tipo reducido del 4% cuando el inmueble se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento. También se extiende a las transmisiones de fincas rústicas afectas a explotaciones forestales activas “para fortalecer un sector con gran potencial en la comunidad”.

Finalmente, la reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo incluye tres nuevas deducciones: una nueva para gastos en residencias 24 horas y centros de día a personas mayores de 65 años, que no perciban prestaciones para la misma finalidad del sistema de atención a la dependencia; otra deducción por los gastos ejecutados para la prevención de incendios por parte de los propietarios de terrenos forestales, y una nueva “para hacer justicia en Cantabria con las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950 y 1985”.