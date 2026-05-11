El balcón del Ayuntamiento de Santander acogería la celebración del ascenso del Racing "como siempre"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha adelantado que el balcón del Ayuntamiento acogería la celebración del posible ascenso del Real Racing Club a LaLiga EA Sports, que ella cree que se concretará este mismo fin de semana, con motivo de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ya prepara el dispositivo especial para el evento, ante los escenarios de poder celebrarlo el sábado o el domingo.

El club verdiblanco necesita vencer este sábado 16, a las 18.30 horas, al Real Valladolid, que ya ha logrado la permanencia en la categoría, y esperar a que no gane la Unión Deportiva Almería o el Real Club Deportivo de La Coruña.

Los almerienses disputan su partido a la misma hora que el cuadro cántabro, por lo que el Racing podría celebrar el ascenso el mismo sábado, cuando los rojiblancos se enfrentan a la Unión Deportiva Las Palmas, quinto clasificado y todavía con opciones de ascenso directo.

Además, los cántabros tienen una segunda oportunidad de celebrar el ascenso este domingo 17, cuando se celebra el Deportivo-Andorra, a las 14.00 horas.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que "estamos todos pendientes" de la posible promoción del club santanderino.

"Para la ciudad, para todos los racinguistas, supone una ilusión tremenda, fruto de muy buenas jornadas que ha tenido el equipo", ha opinado.

Asimismo, cree que "ya lo tenemos" y, aunque piensa que "siempre hay que tener esa prudencia y no hay que adelantarse", ha augurado que "si no es el sábado, que ojalá sea, yo creo que sí, será el domingo".

"Vamos a estar de celebración este fin de semana y el Ayuntamiento estará celebrándolo como siempre lo ha estado celebrando", ha añadido.

En este sentido, ha confirmado que el equipo subirá al balcón de la Casa Consistorial a completar la celebración, como "hemos hecho siempre; solo faltaba", ha puntualizado.