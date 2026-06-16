Arranca el nuevo contrato de basuras de Santander

La nueva adjudicataria del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria de Santander, la UTE Acciona-Oxital, ha comenzado a operar este martes en la capital cántabra.

El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital firmaron en abril el nuevo contrato de basuras, con una duración de 10 años y por importe de 253,8 millones, y tiene hasta junio de 2027 para implantar "el 100%" del servicio con las mejoras técnicas, medioambientales, organizativas y tecnológicas comprometidas.

Dentro del mismo, se incluye el recambio de la flota de vehículos, de los que el 97% serán de bajas emisiones y un 62% eléctricos, y de la maquinaria para los trabajadores. Renovación total de los más de 3.600 contenedores que hay en la ciudad, "eso será lo primero que se vea, los contenedores nuevos que ya se han encargado y que llegarán, yo creo que son tres o cuatro meses y todos los contenedores de Santander serán nuevos, con lo cual es hoy el primer día de ver cómo Santander cada vez está más limpio", ha explicado Gema Igual a preguntas de la prensa.

El contrato prevé la revisión completa de la recogida neumática y soterrada que se auditará en un año. También se desplegará un plan de plagas con dos equipos semanales y revisiones tres veces al año. 28 millones cobrará la UTE Acciona-Oxital durante el primer año de contrato y 25 el resto de los años durante 10 años.