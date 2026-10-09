Aparece vandalizada la placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal. Una placa que pusieron las familias en las que se puede leer los nombres de los chicos que murieron en el accidente de la pasarela de El Bocal en Santander.

José Ramón es padre de Lucía, la chica de Igollo que perdió la vida en el accidente, y explica a Onda Cero cómo se encontraron la placa. Hace quince días, cuando fueron a poner un ramo de flores vieron que el nombre de una de las chicas estaba rallado.

Primera placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal | ondacero.es

Cuando José Ramón volvió ayer para cambiar la placa con una nueva se encontró "toda la placa entera rayada y desguazada" con "el ramo de flores que habían llevado su mujer y él y "que habíamos puesto con unas bridas para que el viento no lo llevara" se veía que "alguien o lo había quitado o lo habían arrancada y le han tirado".

Aparece vandalizada la placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal | ondacero.es

Con todo, José Ramón explica que han puesto una placa nueva que, además "de los nombres, la edad y la provincia de cada uno", tiene una frase "desde el día 3 de marzo de 2026 seis estrellas nuevas brillaban en el cielo".

Nueva placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal | ondacero.es

Nueva placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal | ondacero.es

Nueva placa conmemorativa a las víctimas de El Bocal | ondacero.es

Una situación que ha generado "un dolor tremendo a las familias", porque "ya nos cuesta bastante ir allí y encontrarte esto, pues todavía esto te reabre más las heridas". Por eso, piden que no vuelva a ocurrir.

Mismo llamamiento que hace la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que pide "que se honre a todas y cada una de las personas que allí perdieron la vida, de las niñas, del niño, que perdieron la vida allí, que las familias sientan el apoyo y el cariño de todo el mundo, el apoyo y el cariño de los santanderinos y de quien vaya por El Bocal y que no se vuelva a repetir".

"Estos actos son incívicos", según Igual y "hacen sufrir gratuitamente, así que no lo podemos permitir que vuelva a suceder". Una situación que "abre heridas que son innecesarias y que hacen sufrir de manera gratuita" a las familias "que están pensando que por qué y cuál es la razón" de ese vandalismo.