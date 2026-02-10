Denuncia ante la Policía

La alcaldesa de Santander denuncia la suplantación de su identidad en redes sociales

Gema Igual alerta de un usuario falso que se hace pasar por ella anunciando un programa de subvenciones a particulares y empresas

Alicia Real

Santander |

Gema Igual, alcaldesa de Santander
Gema Igual, alcaldesa de Santander | Ayuntamiento de Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha denunciado públicamente la suplantación de su identidad en redes sociales.

En concreto, en Facebook y en Messenger, se ha creado un perfil con su nombre y fotografía, en la que un usuario falso anuncia “el lanzamiento de un programa de financiación a fondo perdido diseñado para ayudar a cualquier persona o empresa con un proyecto de desarrollo personal o colectivo”.

En el mensaje, se anima a los interesados a presentar sus proyectos, lo que puede inducir a los usuarios de las redes a exponer datos personales de carácter sensible ante posibles fraudes.

Mensaje fraudulento enviado desde un perfil falso bajo el nombre de Gema Igual
Mensaje fraudulento enviado desde un perfil falso bajo el nombre de Gema Igual | Ayuntamiento de Santander

Por ello, la alcaldesa ha puesto el asunto en conocimiento de las autoridades competentes y hoy presentará la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Además, ha incidido en la importancia de verificar los perfiles oficiales, que, en su caso, son los siguientes: @gemaigual (X, e Instagram); @Gema.Igual.Ortiz.Santander (Facebook); y @gigual (TikTok).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer