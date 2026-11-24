Un total de 1.300 agentes velarán por el normal desarrollo de la jornada electoral en Cantabria. Efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales de la Comunidad Autónoma formarán este dispositivo para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades a lo largo del próximo domingo, 29 de noviembre.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este martes la Junta de Seguridad Extraordinaria para la coordinación de este dispositivo de seguridad que se establecerá con motivo de la celebración de las Elecciones Generales.

Casares ha destacado “el trabajo que se ha estado realizando para la organización de este dispositivo de seguridad en el proceso electoral, de modo que se garantice el derecho al voto de los ciudadanos y que la jornada electoral discurra con normalidad”.

“Los efectivos policiales asegurarán el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana, así como la custodia de las infraestructuras críticas de la Comunidad Autónoma que son fundamentales para el desarrollo del proceso electoral de este próximo domingo, 29 de noviembre”, ha dicho.

El dispositivo comenzará a las 00.00 horas del día 29 y se prolongará hasta las 9.00 horas del día 30, ha detallado el delegado del Gobierno en Cantabria, que ha agradecido el “importante trabajo” que desarrollan los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales “todos los días del año y muy especialmente en jornadas tan importantes como es el caso de la celebración de unas elecciones”.

Casares ha detallado que integrarán el dispositivo 290 agentes de la Policía Nacional, 873 de la Guardia Civil y 150 de las Locales de Cantabria, en total 1.313 efectivos.

En la Junta de Seguridad Extraordinaria celebrada este martes han participado el secretario general de la Delegación del Gobierno, Santiago García; el jefe superior de Policía, Antonio del Amo; el jefe de la Guardia Civil, el coronel Jorge Bodelón; y representantes de las policías locales de Santander y Torrelavega, así como de la Asociación Profesional de Policías Locales de Cantabria, entre otros.