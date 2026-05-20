Los entresijos de la fiesta en el estadio del Racing

Álvaro Mantilla improvisó lo de salir con una bengala al césped y a Asier Villalibre le daba mucha vergüenza tocar la trompeta sin que le arroparan sus compañeros. Fueron los futbolistas los que incluyeron la charanga final, con la que terminaron marchándose hasta Cañadío por el túnel de Tetuán.

La empresa Rock and Love está especializada en la organización de bodas y va a cumplir diez años, pero una fiesta de ascenso tiene mucho en común con las bodas que se realizan hoy en día. Contamos algunos de los detalles de la preparación de un acto que ha dejado al racinguismo con la boca abierta.