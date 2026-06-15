Txus Vidorreta se despide del CB Canarias

El ciclo de Txus Vidorreta al frente del CB Canarias ha llegado a su fin. El técnico vasco anunció oficialmente su salida del banquillo aurinegro, poniendo punto final a una de las etapas más exitosas, estables y reconocibles de la historia reciente del club tinerfeño.

La despedida se produjo después de la eliminación del conjunto canarista ante el FC Barcelona en los playoffs de la Liga Endesa, tras caer por 76-85 en el Santiago Martín. Aquel encuentro supuso el cierre deportivo de una temporada exigente y, al mismo tiempo, el último capítulo de una larga trayectoria liderada por el entrenador bilbaíno.

Vidorreta, visiblemente emocionado, explicó que la decisión no responde a un hecho concreto, sino a un proceso meditado durante los últimos meses. “Hay que saber cuándo un ciclo se termina. Han sido unos años muy bonitos en los que mi familia y yo hemos sido muy felices aquí”, aseguró el técnico en su rueda de prensa de despedida.

El entrenador reconoció que el desgaste acumulado y la necesidad de abrir una nueva etapa dentro del proyecto han pesado en su decisión. “¿Por qué si todo es tan bueno me voy? Llevamos unos meses hablando, viendo la necesidad de caras nuevas en el equipo, y creía que si yo seguía no se notaría ese cambio”, explicó.

Además, Vidorreta admitió que no se veía con la energía necesaria para mantener el nivel de exigencia que él mismo había impuesto durante estos años. “También me he sentido agotado por momentos y, para poder dar lo mejor de mí, sentía que ya no estaba al cien por cien como necesitaba. Para seguir haciendo las temporadas que estábamos haciendo estos años hace falta una energía que no sé si iba a poder encontrar el próximo año”, señaló.

“Tal vez yo he tocado techo”

El ya exentrenador aurinegro fue especialmente claro al valorar el momento de su despedida. “Tal vez yo he tocado techo, creo que lo he hecho, y estaba tan convencido de eso que nos pasó lo de siempre: que nos metimos en semifinales”, afirmó, en referencia a la capacidad del equipo para volver a competir por encima de las expectativas.

Vidorreta deja el CB Canarias después de 530 partidos dirigidos, una cifra que resume la profundidad de su huella en la entidad. “Será raro que no me equivoque de banquillo cuando venga al Santiago Martín y que, en el cántico de mi próximo equipo, no me confunda”, bromeó el técnico, dejando una de las frases más emotivas de su despedida.

El preparador vasco quiso remarcar que su salida no supone una ruptura sentimental con el club ni con la isla. “En un sitio donde has sido tan feliz no puedes decir que es un punto final. Ahora se abre un tiempo en el que vamos a estar separados. La lógica dice que lo normal es que no vuelva, pero por mi parte no voy a cerrar esta puerta”, manifestó.

También subrayó que su prioridad pasa ahora por seguir entrenando al máximo nivel, aunque siempre respetando al CB Canarias. “Mi prioridad en este momento es encontrar la fórmula para seguir activo al máximo nivel. Dentro de los compromisos de la restricción de contrato va a tomar la palabra el CB Canarias. No vamos a ir a por ningún jugador con el que cuente el club. Otra cosa es que se dé la baja de algún jugador; ahí estaré atento, porque son jugadores que han compartido mucho conmigo”, explicó.

Una década para la historia del Canarias

La etapa de Txus Vidorreta en el CB Canarias se resume en diez temporadas repartidas en dos ciclos diferentes, primero durante dos campañas y, posteriormente, en una segunda etapa de ocho cursos consecutivos. En ese periodo, el club aurinegro pasó de consolidarse en la Liga Endesa a convertirse en un proyecto respetado en España y en Europa.

Bajo su dirección, el Canarias conquistó dos Basketball Champions League y tres Copas Intercontinentales de la FIBA. Además, alcanzó la histórica final de la Copa del Rey de 2023, una cita que elevó todavía más la dimensión nacional del proyecto aurinegro.

A esos títulos y finales se suman múltiples clasificaciones para los playoffs de la Liga Endesa. El equipo tinerfeño se acostumbró a competir entre los mejores, alcanzando hasta nueve presencias en las eliminatorias por el título y convirtiéndose en uno de los bloques más estables y fiables del campeonato.

Vidorreta, sin embargo, quiso ir más allá de los títulos a la hora de elegir sus recuerdos. “Creo que hemos hecho temporadas para la historia. Me quedo con los títulos obtenidos, pero esa primera victoria en el derbi y las dos últimas para eliminar al Madrid han sido muy especiales”, recordó.

En el plano emocional, el técnico tuvo claro cuál es el mayor legado que se lleva de Tenerife. “De mi experiencia en el CB Canarias me quedo con el cariño de la gente. Para que después de tantos años todo salga tan bien es porque hemos construido un club en equipo, que ha ido creciendo de manera progresiva y manteniendo su identidad”, destacó.

Aniano Cabrera: “El listón queda muy alto”

El presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, también tomó la palabra para valorar la salida del técnico y la dimensión de su legado. El dirigente aurinegro reconoció que la marcha de Vidorreta deja un reto enorme para la entidad.

“Está claro que el listón queda muy alto. Txus hablaba de los títulos, pero para nosotros llegar a semifinales era un título también, competir contra los mejores, quedar por encima de donde nos tocaba estar… son cosas que valoramos mucho”, afirmó Cabrera.

Sus palabras resumen el impacto de Vidorreta en el club: no solo por los trofeos levantados, sino por haber instalado al Canarias en una exigencia competitiva permanente. El equipo aurinegro ha sido capaz, durante años, de competir ante presupuestos superiores, reinventarse tras cada cambio de plantilla y sostener una identidad reconocible.

Con la salida de Txus Vidorreta, el CB Canarias despide al gran arquitecto de su década dorada. Se marcha el entrenador más longevo y determinante de la historia reciente aurinegra, pero deja una estructura, una cultura competitiva y un legado que ya forman parte de la memoria del club.

Ahora se abre una nueva etapa en el Santiago Martín. El reto será mayúsculo: mantener el nivel alcanzado durante estos años y dar continuidad a un proyecto que, con Vidorreta al frente, aprendió a convivir con la élite.