El Tenerife se medirá al Atlético por una plaza en la final. El CD Tenerife femenino ha conocido durante el mediodía de este viernes que el Atlético de MAdrid será su rival en semifinales de la Copa de la Reina de fútbol.

Tras apear en cuartos de final al Madrid CFF, las blanquiazules lograron avanzar por cuarta vez en su historia a semifinales, frontera que nunca han podido atravesar para llegar a la gran final, que tiene además el aliciente en esta edición de que se disputará en Gran Canaria, por lo que el desplazamiento de aficionados podría ser masivo.

El choque de ida se disputará entre los días 10 a 12 de marzo a domicilio, mientras que la vuelta está programada para la semana siguiente, entre el 17 y el 19 de marzo, en el Heliodoro Rodríguez López, hasta que queden fijados los horarios definitivos.