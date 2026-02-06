Encontrado el cuerpo sin vida del parapentista accidentado en Puerto de la Cruz

Un cadáver ha sido localizado a primera hora de este viernes en la costa de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, en una zona próxima al área donde se desarrollaba la búsqueda del parapentista que cayó al mar días atrás.

Bomberos de Tenerife han confirmado que el cuerpo localizado corresponde al parapentista que sufrió el accidente en el entorno del muelle de Puerto de la Cruz. La intervención se llevó a cabo tras ser activados a primera hora de este viernes por la Policía Local para proceder a la localización y retirada del cadáver.

Las labores de recuperación no habían podido completarse en días anteriores debido al mal estado del mar, a pesar de que desde el pasado miércoles permanecía activo un operativo de búsqueda en la zona. La alerta fue gestionada a través de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife, integrada en el servicio 112.

En el dispositivo participaron también efectivos de la Guardia Civil y de Cruz Roja, si bien fueron los bomberos quienes realizaron la extracción del cuerpo del agua y su traslado hasta la explanada del muelle, donde quedó a disposición de la Policía Judicial. En el operativo estuvieron presentes, además, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El aviso se recibió a las 07:55 horas, cuando un testigo alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias tras observar un cuerpo flotando en el agua. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que procedieron a la recuperación del cadáver y su posterior traslado a tierra firme.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones del muelle de Puerto de la Cruz, un enclave que coincide con el punto donde se centraban las labores de búsqueda del parapentista extranjero que sufrió el accidente el pasado miércoles por la mañana al caer al mar.