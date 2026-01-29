Desmantelan una red de prostitución en clubes de alterne en Tenerife y liberan a casi 30 mujeres

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La investigación policial dio comienzo en el mes julio del año 2024 a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional. Fruto de la operación se han liberado a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de la isla de Tenerife.

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas del entramado realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica, donde captaban a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad procedentes de entornos empobrecidos. Las víctimas eran captadas mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada a España. Una vez captadas, las víctimas viajaban a España adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales. Celia Peláez es portavoz de la Policía Nacional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Los miembros de la organización también se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o mediante el suministro de sustancias estupefacientes que doblegaban su voluntad, con el objeto de poder realizar diferentes estafas mediante las tarjetas de crédito, haciendo gastos en los locales y extracciones de dinero en cajeros electrónicos, pudiendo corroborar los investigadores fraudes por un valor superior a 70.000 euros.